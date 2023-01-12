Gaziantep'te boş arazide vücuduna çok sayıda kurşun isabet etmiş erkek cesedi bulundu

İddiaya göre, Dumlupınar Mahallesi Yeşilvadi Park'ı yakınlarındaki boş arazide yerde hareketsiz halde yatan birini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken sağlık ekipleri ise yaptıkları değerlendirmede hareketsiz yatan şahsın vücuduna çok sayıda kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olayın ardından olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından boş arazide öldürülen şahsın Egemen Dağdeviren (35) olduğu tespit edildi. Cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırıldı