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Gaziantep'te bir müdür yardımcısı boğulmak üzere olan çocuğa heimlich manevrasıyla müdahale etti

Gaziantep'te bir müdür yardımcısı boğulmak üzere olan çocuğa heimlich manevrasıyla müdahale etti
15.12.2022 09:52

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Gaziantep'te yediği yemek nedeniyle nefes borusu tıkanan ve boğulmak üzere olan öğrenciyi müdür yardımcısı heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Şehit Adem Yavuz İlkokulu’nda yaşandı. İddiaya göre, 4. sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk bir şeyler yerken nefes borusu tıkandı. Nefes alamayan ve çırpınarak sağa sola koşturmaya başlayan öğrenci Abdulsamet Öztürk'ü koridorda Müdür Yardımcısı Hüseyin Çavdır fark etti. Öğrencisinin nefes almakta güçlük çektiğini ve çırpındığını fark eden Çavdır, hemen heimlich manevrası uygulamaya başladı. Müdür Yardımcısı Çavdır'ın bir sürelik heimlich manevrasının ardından 4. sınıf öğrencisi Abdulsamet Öztürk normalleşerek rahat nefes almaya başladı. Öğrencinin koridorda çarpında ve müdür yardımcısı Çavdır'ın heimlich manevrası uygulama anları ise okulun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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