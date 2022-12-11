Gaziantep'te, bir evden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Gaziantep'te, bir evden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
GAZİANTEP'te, bir evden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Ev sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıkları ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Çevredeki güvenlik kamerasından eve giren 3 kadını tespit eden polisler, şüphelilerden A.G. ve M.K.'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Polis, hırsızlık olayına karışan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.