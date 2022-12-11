Haberler Yaşam Videoları Gaziantep'te, bir evden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Gaziantep'te, bir evden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Gaziantep'te, bir evden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
11.12.2022 13:59

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Gaziantep'te, bir evden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Yaşam Videoları

GAZİANTEP'te, bir evden hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Ev sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıkları ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Çevredeki güvenlik kamerasından eve giren 3 kadını tespit eden polisler, şüphelilerden A.G. ve M.K.'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis, hırsızlık olayına karışan diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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