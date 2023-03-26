RAMAZAN İMSAKİYE
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Gaziantep’te bağ evinde dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep’te bağ evinde dehşet! 1 ölü, 1 yaralı
26.03.2023 23:43

OTOMATİK OYNAT

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Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Cebeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir bağ evinde aile arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen silahla Sinan Kaçan ve Hakan Kaçan vuruldu. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre Sinan Kaçan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Kaçan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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