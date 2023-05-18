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Gaziantep'te 17 yaşındaki genç parkta yaşanan bıçaklı kavgada öldürüldü

Gaziantep'te 17 yaşındaki genç parkta yaşanan bıçaklı kavgada öldürüldü
18.05.2023 14:39

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Gaziantep'te parkta gençler arasında yaşanan bıçaklı kavgada kalbinden bıçaklanan 17 yaşındaki Hüseyin Özkurt isimli genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç yapılan müdahaleye kurtarılmazken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hasan Özkurt'u ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özkurt, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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