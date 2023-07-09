Gaziantep'te 14 ton etil alkol ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te bir araçta yapılan aramalarda 14 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak şüpheli bir araca operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon çerçevesinde araçta yapılan aramalarda 14 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.