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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde TOKİ konutlarında oturan ailenin aspiratöründe kaynaklı çıkan yangın paniğe sebep oldu

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde TOKİ konutlarında oturan ailenin aspiratöründe kaynaklı çıkan yangın paniğe sebep oldu
29.12.2022 17:58

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Yangın, Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi 65010 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aspiratörün kısa devre yapması sonucunda evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri olayı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, evde ikamet eden ve dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Abdulkadir Yüksel Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Konuya ilişkin incelme başlatıldı.

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