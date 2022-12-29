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Gaziantep-Nizip karayolunda tır araca arkadan çarptı

Gaziantep-Nizip karayolunda tır araca arkadan çarptı
29.12.2022 21:28

OTOMATİK OYNAT

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Çarpmanın etkisiyle hurda yığınına dönen araçta 2’si ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam 19.35 sıralarında Gaziantep-Nizip otoyolunun D400 karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, temizlik malzemesi yüklü A.T. yönetimindeki 33 ABJ 493 plakalı tır sağ şeritte park ettiği iddia edilen F.Y. idaresindeki 06 CMT 849 Ford marka otomobile çarptı. Kazada tır sürücüsü ile çarpmanın etkisiyle savrulan ve hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü İ.Y. ile yanında bulunan F.Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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