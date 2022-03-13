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Freni tutmayan aracın kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Freni tutmayan aracın kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı
13.03.2022 09:51

OTOMATİK OYNAT

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Esenyurt’ta etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar ve buz kaplı yollarda ilerleyemeyen araçlar yolda kalırken, bazı araçlar da duramayarak kaza yaptı. Bir aracın başka bir araca çaptığı anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarından etkilenen ilçelerin başında gelen Esenyurt’ta ise vatandaşlar, kar ve buz kaplı yollarda araçları ile kaldı. Çevredeki vatandaşların ittiği araçlar güçlükle ilerlerken, freni tutmayan araçlar ise yolları buz pistine çevirdi. Birçok kazanın gerçekleştiği Esenyurt’ta, yokuş aşağı ilerleyen bir aracın duramayarak başka bir araca çarptığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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