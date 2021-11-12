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Freni boşalan kamyonun sürücüsü, ormana sürdüğü araçtan atlayarak kurtuldu

Freni boşalan kamyonun sürücüsü, ormana sürdüğü araçtan atlayarak kurtuldu
12.11.2021 09:06
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Kastamonu-Ankara karayolu Budamış Mahallesinde yokuştan indiği sırada tomruk yüklü kamyonun freni boşaldı. Frenin boşaldığını fark eden sürücü, ormanlık alana doğru sürdüğü kamyondan atlayarak canını zor kurtardı. Sürücü, yaşanan kazada hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Ankara karayolu Budamış Mahallesi Cezbeli Sokak üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tomruk yüklü kamyonun, Kastamonu’ya şehir merkezine doğru seyir halinde iken yokuştan indiği sırada freni boşaldı. Freninin boşaldığını fark eden kamyon şoförü, kamyonu ormanlık alana doğru sürerek kendisi de araçtan atladı. Kontrolden çıkan kamyon, önce yol kenarındaki otobüs durağına çarptı, ardından şarampolde yuvarlandı. Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada, araçtaki tonlarca tomruk etrafa savrulurken, kamyonun çarptığı durakta vatandaşların bulunmaması ise olası bir faciayı önledi. Kazanın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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