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Fransız askerler İstanbul Boğazı'nda balık tutanlara el salladı

Fransız askerler İstanbul Boğazı'nda balık tutanlara el salladı
02.01.2022 11:51

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Fransız savaş gemisi 20 gün sonra İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'den ayrıldı. Fırkateyn'in boğaz geçişine sahil güvenlik botu eşlik ederken gemide bulunan bir Fransız askerinin kıyıda balık tutanlara el sallayarak selamlaması kameralara yansıdı. Fransız Donanması'nın D654 Borda numaralı 'FS Auvergne' isimli fırkateyni 20 gün sonra saat 09.30 sıralarından Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin Boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait bir sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde bazı askerler kıyının fotoğrafını çekerken bazı askerlerin de sahili seyrettiği görüldü.

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