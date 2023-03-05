Filipinler açıklarındaki akaryakıt sızıntısı kıyıya ulaştı

Filipinler Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "28 Şubat tarihinde Mindoro Adası yakınlarında batan MT Princess Empress isimli tankerde yaşanan yakıt sızıntısı bölgedeki 6 kilometre karelik yaşam alanları ve mercanlarda tehdit oluşturmaktadır" ifadeleri kullanılarak, sivil halkın kıyı temizliğinde uyması gereken kurallara ilişkin bir görsel bildiri yayınlandı. Kıyı temizliğinde görev yapan bazı gönüllülerin hastalanmaya başlaması üzerine, temizlik çalışmalarında görevli kişilere maske zorunluluğu getirildi.

Filipinler Kıyı Emniyeti adına açıklama yapan Armando Balilo, sızıntı yaşanan tankerin yaklaşık 400 metre derinlikte olduğunu ve tankerin içindeki endüstriyel akaryakıtın en güvenli şekilde çıkartılması için petrol firmalarının uzman teknik yetkilileriyle görüşmeler yapıldığını belirtti.

Mindoro Bölgesel Ziraat Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, yaşanan akaryakıt sızıntısının bölgede yer alan 7 farklı eyalette 26 özel koruma alanı ve yaklaşık 26 bin hektarlık mercan resifi için tehdit oluşturduğu belirtildi. Sızıntıdan etkilenen bölgelerde balıkçılık faaliyetleri yasaklandı.