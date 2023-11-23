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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023, 01:07 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 01:31

FETÖ’nün üst düzey isimlerinden Mehmet Kamış İstanbul'a sevk edildi!

İzmir polisi tarafından Çeşme ilçesinde yakalanan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış, soruşturmanın yürütüleceği İstanbul'a sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak operasyonda; FETÖ/PDY kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan hakkında yakalama emri olan, örgüt yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcılığı yapmış olan örgütün üst düzey yöneticilerinden firari Mehmet Kamış yapılan çalışmalar neticesinde Çeşme'de yakalandı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan ve İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Mehmet Kamış, soruşturmanın sürdürüleceği İstanbul'a gönderildi.

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