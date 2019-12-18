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"FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" demişti... Bakın şimdi ne yaptı!

18.12.2019 15:49

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile gözaltına alınan Nikar D., adliyeye getirildi. Nikar D., adliyeye girişi sırasında kendisini yere atarak, "Ben bomba değilim" diye bağırdı.


Bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere kalkış hazırlıkları yapan uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan Nikar D., gözaltı işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Polis eşliğinde adliyeye getirilen Nikar D., adliyeye girişi sırasında, kendini yere atarak, "Ben bomba değilim" diyerek bağırdı. Nikar D.'nin savcılık tarafından sorgulanması bekleniyor.

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