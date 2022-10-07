Haberler Yaşam Videoları Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü
07.10.2022 20:59

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:09
Beşiktaş'ta otomobil alev alev...
Yaşam 00:49
Elektrik panosunda bulunan...
Yaşam 00:43
İlginç hırsızlık kamerada:...
Yaşam 00:18
Spil Milli Parkında korkutan...
Yaşam 00:18
İstanbul’un göbeğinde...
Yaşam 02:27
TEM Otoyolu'nda köprüden uçtu!...
Yaşam 05:18
Et ürünleri tesisinde yangın!...
Yaşam 00:57
Osmaniye’de feci kaza!
Yaşam 00:16
Husumetlisi tarafından...
Yaşam 03:57
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yaşam 01:52
Babasının arabasını kaçıran 8...
Yaşam 03:23
Kabloları denizin tabanına...

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.

Yaşam Videoları

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.


Kaza, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye tatile gelen Rus uyruklu Maksim Kuzin (33) yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'ın 1200 metredeki pistine çıktı.

Hazırlıklarının ardından kalkış yapan Kuzin kısa süre sonra düştü. Rus pilotun düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgenin sarp ve kayalık olmasından dolayı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Rus vatandaşı olduğu belirlenen Kuzin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bölge kayalık ve sarp olduğu için Aydın Filo Komutanlığı'ndan helikopter görevlendirildi. Helikopterle taşınan Kuzin'in cansız bedeni ön otopsi için Fethiye Devlet Hastanesine getirildi.

SON DAKİKA