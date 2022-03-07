Haberler Yaşam Videoları Fethiye’de su kanalına düşen 2 kadını itfaiye kurtardı

Fethiye’de su kanalına düşen 2 kadını itfaiye kurtardı

Fethiye’de su kanalına düşen 2 kadını itfaiye kurtardı
07.03.2022 13:30

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 05:00
Asya’yı Avrupa’ya bağlayan...
Yaşam 00:15
Şaka tokadı sonu oldu!...
Yaşam 03:31
Göz doktoru, annesine kavuştu
Yaşam 02:56
Otobüs otomobili biçti: 2 ölü
Yaşam 00:40
Mersin'de cep telefonu hırsızı...
Yaşam 00:48
Adana'da dehşet! Kadın...
Yaşam 01:43
İzmir'de sevgili dehşeti
Yaşam 01:05
Sigara almak için gitti 9 gün...
Yaşam 02:21
Video çekerken göle düşen genç...
Yaşam 01:24
Yağ stoklayan marketlere gece...
Yaşam 02:22
Husumetli iki grup birbirine...
Yaşam 02:48
Beyoğlu’nda trafik levhasına...

Muğla’nın Fethiye ilçesinde dengelerini kaybederek su kanalına düşen 2 kadını itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Taşyaka Mahallesi 137 Sokak’ta Zeynep B. dengesini kaybederek su kanalına düştü. Arkadaşının su kanalına düştüğünü gören Niğda A.'da suya atlayıp arkadaşını kurtarmaya çalıştı. O sırada bölgeden geçen Tursun A. isimli vatandaş da kadınları kurtarmak için kanala girdi. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 metrelik suda sürüklenen iki kadın, ve onları kurtarmaya çalışan vatandaş Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan kadınlar Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurtarılan üç kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA