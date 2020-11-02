Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman’dan skandal! “Cadılar Bayramı” için koronavirüs partisi kamerada

Tüm uyarılara rağmen koronavirüs tedbilerine uymayanlar kervanına ünlü iş insanları Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman da katıldı. Gülman Bebek'teki villasında koronavirüs salgınına rağmen “Cadılar Bayramı” partisi düzenlendi. Parti ve baskın kameralara yansırken, polis ekipleri tarafından sonlandırılan partidekilere ise idari para cezası kesildi.

Tüm uyarılara rağmen koronavirüs tedbilerine uymayanlar kervanına ünlü iş insanları Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman da katıldı. Gülman Bebek'teki villasında koronavirüs salgınına rağmen "Cadılar Bayramı" partisi düzenlendi. Parti ve baskın kameralara yansırken, polis ekipleri tarafından sonlandırılan partidekilere ise idari para cezası kesildi.