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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023, 10:48 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023, 10:48

Fenerbahçe'den taraftarı üzen haber! Dünya yıldızı Tete Galatasaray'a mı gidiyor?

Son dönemdeki transfer sezonunda, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri bir dünya yıldızı için kıyasıya bir rekabete girişti. Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda iki takım arasında sıkı bir mücadele yaşanırken Fenerbahçe yönetiminden taraftarlara üzücü haber geldi. Son dakika yapılan açıklamada; Tete'nin kulübe önerildiği ancak şartlar uymadığı için transferden vazgeçildiği aktarıldı.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fenerbahçe'den Brezilyalı futbolcu Tete'nin transfer durumu hakkında açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA!
Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir.

Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir.

Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

TETE KİMDİR?
15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine Gremio altyapısında başladı.

Sırasıyla Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon ve Leicester City formaları giydi. 23 yaşındaki futbolcu, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 25 milyon euro...

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