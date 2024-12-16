Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 16:28

Ömer Türkçakal Bulvarı'nda, Gökhan K.'nin kullandığı cip, Sıla A.'nın idaresindeki otomobille çarpıştıktan sonra savrulup kaldırımda yürüyen Muhammed Ali Kraan (24) ve Ayber Erkut'a (21) çarptı. İki genç olay yerinde hayatını kaybederken, cip sürücüsü Gökhan K. ve diğer sürücüler Sıla A. ile İsmail O. gözaltına alındı. Kazada asli kusurlu oldukları belirtilen Sıla A. ve İsmail O. kısa süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak avukatların itirazı sonucu İsmail O. yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tali kusurlu olarak değerlendirilen Gökhan K. ise 4 ay sonra yakalandı ve cezaevine sevk edildi. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporunda sürücülerin kusur oranları değerlendirilse de, çelişkili raporlar nedeniyle Adli Tıp Üst Kurulu'ndan yeni bir rapor talep edildi.

Hayatını kaybeden Muhammed Ali Kraan'ın, Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olduğu ve özel bir firmada işe başladığı öğrenildi. Ayber Erkut'un ise yurt dışında 2 yıl tıp eğitimi aldıktan sonra üniversite sınavına hazırlanmak için ülkesine döndüğü belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Gökhan K.'nin cipinin selektör yaparak hızla ilerlediği ve kontrolünü kaybettiği anlar yer aldı. İki gencin kaldırımda yürüdüğü sırada kazanın gerçekleştiği görüntülerde, diğer araçların bağlantı yoluna bağlanma anları da görülüyor.