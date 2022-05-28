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Feci kazada inanılmaz kurtuluş... Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu, 5 saat sonra ise taburcu edildi

Feci kazada inanılmaz kurtuluş... Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu, 5 saat sonra ise taburcu edildi
28.05.2022 20:08

OTOMATİK OYNAT

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Malatya'da otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu. Hastaneye kaldırılan şahıs 5 saat sonra ise taburcu edildi. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Kaza, saat 12.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Gülay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.P. idaresindeki 44 ACS 106 plakalı otomobil aracını yol kenarına park ettikten sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan T.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan T.A. sert bir şekilde yere çakıldı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ilk müdahalenin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken, kaza anı ise olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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