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Feci kazada 1 kişi öldü...O anlar kamerada

Feci kazada 1 kişi öldü...O anlar kamerada
16.12.2021 10:33

OTOMATİK OYNAT

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Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lüks bir otomobille çarpışan Tofaş marka araç sahibine mezar oldu. Kazada hurdaya dönen araçtan fırlayan 41 yaşındaki Tolga Tiryaki, hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay geçtiğimi ay, Çamlık Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.E.S. yönetimindeki 48 TK 586 plakalı otomobil ile Tolga Tiryaki (41) idaresindeki 45 PS 785 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tiryaki, kullandığı otomobilin ön camından fırlayarak aracın üzerine düşüp ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Tiryaki hayatını kaybetti. Polisin inceleme başlattığı kazayla ilgili davanın devam ettiği bildirildi.

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