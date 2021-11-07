Haberler Yaşam Videoları Feci kaza kamerada...Park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Feci kaza kamerada...Park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Feci kaza kamerada...Park halindeki tıra arkadan çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
07.11.2021 16:23
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Denizli’de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilde yolcu konumundaki kadın hayatını kaybederken sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken alev alana otomobile sitenin yangın tüpleri ile müdahale edildi. Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fırat Polat (32) yönetimindeki 20 ACS 740 plakalı otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Anayolda seyir eden araç, önce tali yola düştü. Ardından ise park halindeki 20 AET 653 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı duyar duymaz olay yerine koşan vatandaşlar alev almaya başlayan araca yangın tüpleri ile müdahalede bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Fırat Polat'ın ağır yaralı olduğunu yanındaki yolcu konumunda bulunan Yonca Polat’ın (26) hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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