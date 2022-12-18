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FATİH'te yol kenarına scooter çalınması güvenlik kameralarına yansıdı

FATİH'te yol kenarına scooter çalınması güvenlik kameralarına yansıdı
18.12.2022 10:41

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FATİH'te yol kenarına park edilen scooterın çalınması güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Fatih Laleli'de 14 Aralık Çarşamba günü, saat 16.00 sıralarında bir kişi skuterini yol kenarına park ederek, mağazaya girdi.

Yaşam Videoları

FATİH'te yol kenarına park edilen scooter çalınması güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Fatih Laleli'de 14 Aralık Çarşamba günü, saat 16.00 sıralarında bir kişi scooterını yol kenarına park ederek, mağazaya girdi.

Şüpheli scooter yanına gelerek bir süre çevreyi kontrol etti. Daha sonra skuteri çalarak uzaklaştı. Mağazadan çıktığında skuterını göremeyen kişi, iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Görüntülerde, vatandaşlara aldırış etmeyen şüphelinin, park halindeki scooter alarak uzaklaştığı görülüyor.

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