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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023, 10:54 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023, 11:01

Fatih’te turist avına çıkan taksiciler yakalandı

Fatih'te dün bir taksi sürücüsü, kaldırımda bekleyen müşterileri taksiye almayarak yabancı turist bekledi. Bunun üzerine tepki gösteren vatandaşlara ise, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" diyerek, küfürler savurdu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, müşteri seçen iki taksici belirlenerek çalışma ruhsatları askıya alındı ve ruhsat süreleri bittiği halde yolcu taşımalarından dolayı toplam 8 bin 128 lira para cezası uygulandı. Öte yandan 2 taksi, 10 gün trafikten men edildi.

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