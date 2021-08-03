Fatih’te rehine krizi! 2 çocuğunu rehin aldı, pencereden rastgele kurşun yağdırdı

İstanbul Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs önce çocuklarını rehin aldı daha sonra pompalı tüfek ve tabancayla rastgele etrafa ateş açtı. Şahıs olay yerine gelen özel harekat polislerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs önce çocuklarını rehin aldı daha sonra pompalı tüfek ve tabancayla rastgele etrafa ateş açtı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, psikolojik sorunları bulunan ve alkollü olduğu iddia edilen Ümit A., 2 çocuğunu bıçakla rehin aldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ SEVK EDİLDİ

Ümit A. bir süre sonra çocuklarını serbest bırakıp evin penceresinden pompalı tüfek ve tabancayla rastgele ateş açtı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye aralarında özel harekâtçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Özel Harekat polislerinin yaptığı operasyonla Ümit A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.