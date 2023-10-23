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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023, 17:59 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023, 18:53

Fatih’te motosiklet hırsızları kamerada!

Fatih’te park halindeki bir motosikletin çalınması üzerine çalışma başlatan ekipler, olaya karışan şüphelilerden birinin kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Yaşanan hırsızlık anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ekim'de gece saatlerinde Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir motosiklet 3 kişi tarafından çalındı. Motosiklet sahibi M.S.S. motosikleti gece park ettiği yerde, sabah göremeyince polise ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, motosikletin çalındığı anların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde motosikletle gelen şüphelilerin, park halindeki motosikletin kilidini kırarak çaldıkları ve iterek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Görüntüleri inceleyen polisler, bir şüphelinin kimliğini tespit etti. Suç ortaklarından Mehmet Ö.'nün kimliğini belirleyen ekipler, Beylikdüzü ilçesinde yaptığı aramalarda şüpheliyi yakaladı. Daha önceden 6 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi. Öte yandan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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