RAMAZAN İMSAKİYE
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Fatih’te korkutan yangın! Binanın bodrum katı alev alev yandı

Fatih’te korkutan yangın! Binanın bodrum katı alev alev yandı
11.04.2022 09:32

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Fatih’te 5 katlı binanın bodrum katı alev alev yandı. Yangında ölü veya yaralı olmazken 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, saat 05.00 sıralarında Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Darüşşafaka Ön Sokakta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın, çevrede kısa süreliği paniğe neden oldu. Vatandaşların panik içinde sokağa çıktığı görüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri ambulans içinde müdahale etti. Yangın sonrası dairede büyük hasar oluştu. Daire içindeki eşyalar adeta küle döndü.

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