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Fatih’te korkunç saldırı: Falçatayla kadına saldırdı sonra boğazını kesti
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Fatih'te korkunç saldırı: Falçatayla kadına saldırdı sonra boğazını kesti

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 19:46 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 19:46

Fatih Mevlanakapı Mahallesi'ndeki bir kafede dün saat 15.00’te gerçekleşen olayda, Metin A. isimli bir kişi, takıntılı olduğu iddia edilen A.B. adlı kadına falçatayla saldırdı. Kadını göğsünden ve yüzünden yaralayan saldırgan, müdahale etmeye çalışan kafe çalışanı A.N.D.’yi de omzundan yaraladıktan sonra kendi boğazını kesti. Eline falçata alarak çevredekileri tehdit eden Metin A., polis ekiplerinin iknasıyla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan A.B. ve A.N.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Metin A.’nın tedavisi sonrası gözaltına alınacağı öğrenildi. Olayı anlatan tanık Ufuk Mütevelli, "Kadının erkek arkadaşı değilmiş, takıntılı bir aşığıymış. Daha önce çiçek göndermiş. Falçatayla kadını yüzünden ve karın bölgesinden yaralamış, sonra da kendi boynunu kesmiş" ifadelerini kullandı.

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