Fatih’te havaya ateş açma sonucu bir kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 12.04.2025 18:11:25

Fatih'in Haydar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay, mahallede paniğe neden oldu. İddiaya göre, sokaktan geçen şüpheli ya da şüpheliler, henüz bilinmeyen bir nedenle havaya rastgele ateş açtı. Şüphelilerin silahından çıkan kurşun, bir kişinin koluna isabet etti.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay sonrası yaşananlar, sokakta oturan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.