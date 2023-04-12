RAMAZAN İMSAKİYE
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Fatih'te güvenlik kamerasına yansıyan cinayet; saldırgan yakalandı

Fatih'te güvenlik kamerasına yansıyan cinayet; saldırgan yakalandı
12.04.2023 18:45

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Fatih'te Barış Yandım'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Özcan A. yakalandı. Şüphelinin poliste 28 suç kaydı olduğu belirlendi. Cinayet anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

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Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi'nde 1 Nisan saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda Barış Yandım (33), sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Barış Yandım, ertesi gün hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada cinayet anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

Polis yaptığı incelemede cinayeti gerçekleştiren kişinin eski sabıkalılardan Özcan A. (35) olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Özcan A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Olayın alacak verecek meselesinden meydana geldiği öğrenildi. Poliste işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk ediFatihte güvenlik kamerasına yansıyan cinayet; saldırgan yakalandıldi.

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