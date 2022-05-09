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Fatih’te 6 hırsız tekel bayiden çakmak ve içki çaldı

Fatih’te 6 hırsız tekel bayiden çakmak ve içki çaldı
09.05.2022 10:46

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Fatih’te 1'i kadın 6 kişilik hırsız grubu bir tekel bayiden çakmak ve içki çaldı. O anlar tekel bayinin güvenlik kamerasına yansırken, dükkan sahibi Özgür Nafile, bu dükkanda dördüncü defa hırsızlık yaşandığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Olay, 6 Nisan Cuma sabah saatlerinde Fatih Şehremini Mahallesi, Şehremini Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekel bayiye giren 6 kişilik hırsız grubu kasada duran dükkan sahibinin kayınvalidesini oyalayarak çakmak ve içki çaldı. Daha sonra dükkana gelen içki ve çakmakların çalındığını fark eden dükkan sahibi Özgür Nafile şikayetçi oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, 6 kişilik grup üyelerinden biri olan kadının, kasadaki yaşlı kadını sigara alma bahanesi ile oyaladığı, o sırada arkadaşlarından birinin bira şişesini önüne saklayıp, diğerinin de çakmağı aldığı görülüyor. Özgür Nafile, hırsızların yakalanmasını istiyor.

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