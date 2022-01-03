Fatih’te, 5 katlı otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Fatih’te bulunan 5 katlı bir otelin 2’nci katında çıkan yangın diğer katlara da sıçradı. Çok sayıda şahsın içeride mahsur kaldığı yangında, 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Alevlerin arasında kalan bir kişiyi yan odada bulunan başka bir vatandaş cam pervazlarına tutunarak kurtardı. Olay, saat 10.45 sıralarında Fatih Valide Camii Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan 5 katlı otelin 2’nci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede diğer katlara da sirayet etti. Yangından dolayı 2’nci katın camları patlayarak yola savrulurken, çok sayıda kişi otelde mahsur kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibiyle beraber, polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Ekipler, otelde mahsur kalan şahısları teker teker otelin dışına çıkardı. Dumandan etkilenen 10 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.