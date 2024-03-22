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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Mart 2024, 18:30 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024, 18:30

Fatih’te 3 katlı bir binada yangın çıktı: 1 ölü

İstanbul Fatih’te 3 katlı bir binada çıkan yangında Abdullah Kahraman (82) hayatını kaybetti.

İstanbul Fatih'te 3 katlı bir binada çıkan yangında Abdullah Kahraman (82) hayatını kaybetti.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Fatih Molla Hüsrev Mahallesi'nde bulunan 3 katlı eski binada meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında evde bulunanlar kendilerini dışarı atarken 82 yaşındaki Abdullah Kahraman mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından Kahraman'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Talihsiz adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yangın çıkış sebebiyle ilgili çalışmalar başlatıldı

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