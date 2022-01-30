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Falezlerde korkutan görüntü

Falezlerde korkutan görüntü
30.01.2022 11:38

OTOMATİK OYNAT

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Antalya'da, 40 metre yüksekliğindeki falezlerin kıyısında olta ile balık avlayan amatör balıkçılar, tehlikeye davetiye çıkarıyor. Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla kenti ziyaret edenlere doyumsuz bir manzara sunan falezler, zaman zaman tehlikeli anlara da sahne oluyor. Konyaaltı varyantında tehlikeye aldırış etmeyen amatör balıkçılar, falezlerde yaklaşık 30 metre yüksekten oltalarını denize attı. Amatör balıkçılar, canlarını hiçe sayarak Balık avlamaya çalıştı. O anlar ise drone sayesinde görüntülendi.

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