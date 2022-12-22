Eyüpsultan'da sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı İtfaiye ekipleri bir yandan söndürmeye devam ediyor

Eyüpsultan'da sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi söndürme çalışmasına katılırken, yangının boya fabrikasına sıçramaması için de yoğun çaba sarf ediliyor. Edinilen bilgiye göre Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde sanayi sitesindeki bir fabrikada saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dört bir koldan yangını söndürmek ve yakındaki boya fabrikasına sıçramaması için çalışma başlattı. Çevredeki fabrikalar boşaltılırken, bölgede yollar araç trafiğine kapatıldı. Fabrikanın üzeri kara bulutlarla kaplanırken, yangın havadan görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.