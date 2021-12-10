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Evlerinin küle dönmesini gözyaşları içinde izlediler

Evlerinin küle dönmesini gözyaşları içinde izlediler
10.12.2021 11:44

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Isparta’da prizden çıktığı tahmin edilen yangında bir ev küle dönerken ev sahipleri yangını ve söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izlediler. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangın, Isparta Direkli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişinin yaşadığı müstakil evde üçlü prizden çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün evi sararken evdeki üç kişi kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personelinin müdahale ettiği alevler çevredeki diğer evlere sıçramadan yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Alevleri görüp dışarı çıkan 3 kişilik aile ise yangını söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Evleri gözlerinin önünde küle dönen aileyi komşuları teselli etmeye çalıştı. Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangında müstakil ev küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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