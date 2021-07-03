Evlenmek için gittiği Meksika'da hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan, grafik tasarımcı Arzu Nena Butt (31) ile Fransız vatandaşı nişanlısı Swann Nagat (31), Meksika'da düğün hazırlıkları yaparken geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirdi. Cenazenin Türkiye'ye gönderilmesi için istenen 6 bin dolara yakın masrafı karşılayamayan ailenin yardım çağrısına Kuşadası Belediyesi yanıt verdi. Masraf karşılanınca kadının cenazesi Türkiye'ye getirilerek, Kuşadası'nda toprağa verildi. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Fatma Yetik de "Kızımın eşyaları hala bize gönderilmedi. Özellikle gelinliğinin bana gönderilmesini istiyorum. Ondan hatıra sadece bu eşyaları kaldı" dedi.