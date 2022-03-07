Evlat nöbeti 917 gündür HDP'nin kapısında devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 917. gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 917. gününde de sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2015 yılında 14 yaşında Kur'an kursuna giderken kaçırılan oğlu Hamza için eyleme devam eden anne Zümrüt Salim, oğlunu HDP ve PKK’dan istedi. 6 yıldır oğlunun hasretini çektiğini aktaran anne Salim, “PKK benim oğlumun öldüğüne ilişkin bilgileri internet sitelerine atmışlar. Madem benim oğlum ölmüş ise bana oğlumun cenazesini göndersinler. Ben oğlumu istiyorum ve oğlumu almadan buradan gitmiyorum. Oğluma da sesleniyorum. Hamza oğlum, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan çık gel yavrum. O yer senin yerin değil. Gel güvenlik güçlerine teslim ol” dedi.