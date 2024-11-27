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Evinin önündeki kuyuya düştü: Yardım çığlığını duyanlar oraya koştu
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Evinin önündeki kuyuya düştü: Yardım çığlığını duyanlar oraya koştu

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 12:35 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 12:35

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde evinin önünde bulunan kuyuya düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, Gebze Mustafapaşa Mahallesi 728/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O. isimli kadın evinin önünde bulunan kuyuya düştü. Kadının, kuyudan yardım çığlığını duyanların durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde kadın, düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yakınlarının panik yaşadığı olayda yaralanan S.O. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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