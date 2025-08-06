Evinin önünde pompalı dehşeti: 1 ağır yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Hüseyin Yavuz K., ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Hıdırlık Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yavuz K., evinin önünde bulunduğu sırada, kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Hüseyin Yavuz K., Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Çorum merkezde park halinde bulunan bir otomobilde arama yaptı. Otomobilde 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Aracın saldırgana ait olduğu değerlendiriliyor.

Saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.