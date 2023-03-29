RAMAZAN İMSAKİYE
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Evini ateşe verip kendini bıçakladı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Evini ateşe verip kendini bıçakladı: 3 kişi hastaneye kaldırıldı
29.03.2023 23:56

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Olay, merkez Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan M.A., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evini ateşe verdi. Duman tüm binayı sararken dışarı çıkan şahıs, ardından kendini bıçakladı. Can havliyle binayı terk eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ve dumandan etkilen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Uzun süre dışarıda kalan bina sakinleri, yaklaşık bir saatin ardından evlerine girebildi.

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