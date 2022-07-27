Evi soyan hırsız çıkarken de ayakkabıları böyle çaldı

İstanbul Zeytinburnu’nda bir binanın kapısını kartla açtıktan sonra evden hırsızlık yapan şüpheli, binadan çıkarken kapı önünde duran ayakkabıları bile çaldı. Şüphelinin binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, geçtiğimiz Pazar günü Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir binada saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, şüpheli şahıs 4 katlı binanın önüne geldi. Etrafı kolaçan ettikten sonra kimsenin kendisine bakmadığından emin olan şüpheli, binanın kapısını kartla açarak içeri girdi. Binanın dördüncü katına çıkarak aynı yöntemle dairenin kapısını açtı. Daireye giren şüpheli, evde bulunan oyun konsolu, telefon, cüzdan ve dizüstü bilgisayarı alarak dışarı çıktı. Kapının önünde duran ayakkabıyı da eline alan şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. Eve geldiğinde yaşanan hırsızlığı fark eden ev sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.