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Evi alev alev yanarken, balkona çıkıp alkol almaya devam etti

Evi alev alev yanarken, balkona çıkıp alkol almaya devam etti
16.03.2023 01:03 - Son Güncelleme: 16.03.2023 01:12

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, bir apartmanın 2'nci katındaki evde yangın çıktı. Evi yanan alkollü kişi balkona çıkıp içki içmeye devam ederken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yaşam Videoları

Olay, saat 19.00 sıralarında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. 843'üncü Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimliği tespit edilemeyen alkollü kişinin, evin yanmasına aldırış etmeden, balkona çıkarak içki içmeye devam etmesi vatandaşların kamerasına yansıdı.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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