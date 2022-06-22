Evde canı sıkılan kadın 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girdi! 5 milyon liralık servet sahibi oldu

Antalya Muratpaşa'da yaşayan Fatma Öncel, canı sıkıldığı için 15 yıl önce düğününden kalan 4 bileziğini satıp bir inek alarak hayvancılık işine girdi. Şu anda 170 büyükbaş ve 150 küçükbaş hayvan sahibi olan Öncel, 5 milyon liralık bir servetin de sahibi. Tam manasıyla bir başarı hikayesine imza atan ve 4 bilezik satarak milyoner olan Antalyalı Fatma Öncel'in emekli polis memuru eşi Sadettin Öncel de "İnek alacağını söyledi, önce gülüp geçtim. Böyle olacağını söyleseler inanmazdım. Hayaldi gerçek oldu" dedi.