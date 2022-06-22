Haberler Yaşam Videoları Evde canı sıkılan kadın 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girdi! 5 milyon liralık servet sahibi oldu

Evde canı sıkılan kadın 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girdi! 5 milyon liralık servet sahibi oldu

Evde canı sıkılan kadın 4 bileziğini satıp hayvancılık işine girdi! 5 milyon liralık servet sahibi oldu
22.06.2022 15:07

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:56
Bu mu sevgi insanlık? 2 aylık...
Yaşam 02:32
Siyam ikizleri 4 yaşında
Yaşam 05:22
Ataşehir’deki SAS Holding...
Yaşam 04:59
Karşısına çıkan ayıyı...
Yaşam 03:50
Orman Bakanı Kirişci ve...
Yaşam 07:27
Marmaris’te büyük orman...
Yaşam 00:59
Muğla Marmaris’te orman...
Yaşam 01:05
Giresun'da sır ceset! Kimliği...
Yaşam 01:38
Ele geçirilen keçi boynuzuna...
Yaşam 01:23
Ev sahibi ile kiracının sopalı...
Yaşam 00:34
16 ilde FETÖ operasyonu: 47...
Yaşam 06:17
Tapuda 5 milyonluk...

Antalya Muratpaşa'da yaşayan Fatma Öncel, canı sıkıldığı için 15 yıl önce düğününden kalan 4 bileziğini satıp bir inek alarak hayvancılık işine girdi. Şu anda 170 büyükbaş ve 150 küçükbaş hayvan sahibi olan Öncel, 5 milyon liralık bir servetin de sahibi. Tam manasıyla bir başarı hikayesine imza atan ve 4 bilezik satarak milyoner olan Antalyalı Fatma Öncel'in emekli polis memuru eşi Sadettin Öncel de "İnek alacağını söyledi, önce gülüp geçtim. Böyle olacağını söyleseler inanmazdım. Hayaldi gerçek oldu" dedi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA