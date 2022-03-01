Haberler Yaşam Videoları Esra Erol'da canlı yayınına katılıp yardım çığlığında bulunan Elçin Ak kocası Özgürcan Ak tarafından 5 yerinden bıçaklandı

Esra Erol'da canlı yayınına katılıp yardım çığlığında bulunan Elçin Ak kocası Özgürcan Ak tarafından 5 yerinden bıçaklandı

Esra Erol'da canlı yayınına katılıp yardım çığlığında bulunan Elçin Ak kocası Özgürcan Ak tarafından 5 yerinden bıçaklandı
01.03.2022 17:20

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da koca dehşeti yaşandı. Kocasını şiddet gördüğü gerekçesiyle terk eden ve eşinin 3 çocuğunu kaçırdığını belirterek Esra Erol'da canlı yayınına katılarak yardım çığlığında bulunan Elçin Ak'tan üzen haber geldi. Programın ardından çocuklarını yanına alan Elçin Ak, eşinin tehditleri üzerine bu kez mahkemeye başvurup koruma kararı aldırdı. Elçin Ak'ın yoluna kesen koca çıkan tartışma sonucu sokak ortasında genç kadını 5 yerinden bıçakladı. Elçin Ak ağır yaralanırken, olayın ardından kaçan Özgürcan Ak, yakalanıp tutuklandı.

Yaşam Videoları

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Barış Manço Sokak'ta meydana geldi. Ev kadını Elçin Ak, Şiddet gördüğü gerekçesiyle besicilik yapan eşi Özgürcan Ak'a boşanma davası açtı. Dava devam ederken iddiaya göre Özgürcan Ak, annelerinin yanında bulunan 3 çocuğunu kaçırıp, bir daha kendisine göstermedi. Çocuklarını geri alamayan Elçin Ak, geçen yıl kasım ayında bir televizyon kanalındaki programı katılıp, yardım istedi.

Programın ardından çocuklarını yanına alan Elçin Ak, eşinin tehditleri üzerine bu kez mahkemeye başvurup koruma kararı aldırdı. 24 Aralık'ta koruma altına alınan Elçin Ak, kadın sığınma evine yerleştirildi. Elçin Ak, sığınma evinden 2 gün önce ayrıldı.

Elçin Ak, dün akşam saatlerinde sokakta yürürken, Özgürcan Ak önünü kesince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgürcan Ak, yanındaki bıçağı çekip, eşini omuz ve kol bölgelerinden 5 kez bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı Elçin Ak, çağırılan ambulansla Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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