Esra Erol'da canlı yayınına katılıp yardım çığlığında bulunan Elçin Ak kocası Özgürcan Ak tarafından 5 yerinden bıçaklandı

Tekirdağ Süleymanpaşa'da koca dehşeti yaşandı. Kocasını şiddet gördüğü gerekçesiyle terk eden ve eşinin 3 çocuğunu kaçırdığını belirterek Esra Erol'da canlı yayınına katılarak yardım çığlığında bulunan Elçin Ak'tan üzen haber geldi. Programın ardından çocuklarını yanına alan Elçin Ak, eşinin tehditleri üzerine bu kez mahkemeye başvurup koruma kararı aldırdı. Elçin Ak'ın yoluna kesen koca çıkan tartışma sonucu sokak ortasında genç kadını 5 yerinden bıçakladı. Elçin Ak ağır yaralanırken, olayın ardından kaçan Özgürcan Ak, yakalanıp tutuklandı.