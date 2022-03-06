Eskişehir’de yaşayan talihsiz kadın evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı

Eskişehir’de yaşayan Neşe Kalınbaçak, bir iş ilanı dolayısıyla internetten tanıştığı ve gönül ilişkisi kurduğu şahsın kendisini evlenme vaadiyle 25 bin TL dolandırdığını iddia etti. İddiaya göre, 1 çocuk annesi 43 yaşındaki Neşe Kalınbaçak, temmuz ayında iş aramak için bir internet sitesine başvurdu. Kalınbaçak, burada isminin Mert Kaya olduğunu ve kendisini finans müdürü olarak işe alacağını söyleyen şahıs ile iletişim kurdu. Şahsın bir süre sonra asıl amacının evlenmek olduğunu söylemesi üzerine ikili, yüz yüze görüşmeseler de bir gönül ilişkisine başladı. Daha sonra şahsın kendisinden sürekli para istemesi üzerine Kalınbaçak iki kez kredi çekti. Kendisine olan borcunu ödememesi ve yüz yüze görüşme planlarını son anda iptal eden şahıstan şüphelenen Kalınbaçak, araştırdığında kişinin kendi ismini kullanmadığını ve gönderdiği fotoğrafın başkasına ait olduğunu gördü. Dolandırıldığını anlayan Kalınbaçak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.