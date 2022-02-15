Haberler Yaşam Videoları Eskişehir'de sapık dehşeti kamerada! Evine giden genç kadını önce taciz etti sonra garaj boşluğuna...

Eskişehir'de sapık dehşeti kamerada! Evine giden genç kadını önce taciz etti sonra garaj boşluğuna...

Eskişehir'de sapık dehşeti kamerada! Evine giden genç kadını önce taciz etti sonra garaj boşluğuna...
15.02.2022 11:42

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Eskişehir'de mide bulandıran bir olay yaşandı. Alkollü bir adam evine giden tanımadığı bir kadını taciz etti. Kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin dikkatini çeken olayda alkollü şahıs taciz ettiği kadını garaj boşluğuna iterek kaçtı.

Yaşam Videoları

13 Şubat'ta Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi'nde gece saat 03.20 sıralarında 26 yaşındaki Ş.T. isimli kadın, evine giderken tanımadığı orta yaşlarda birisinin kendisini takip ettiğini fark etti.

Telaşlanarak hızla uzaklaşmaya çalışan genç kadın, arkadaşlarını aramaya başladı.

Kendisiyle konuşmaya çalışan adama sevgilisinin yanına gittiğini söylemesine rağmen uzaklaştıramayan Ş.T., arkadaşının evinin önüne gitti.

O sırada iyice sınırını aşan adam, Ş.T.'yi kolundan tutarak sokağa doğru sürükledi. Kadının çığlıkları üzerine çevredekilerin dikkatini çeken olayda alkollü şahıs taciz ettiği Ş.T.'yi garaj boşluğuna ittirerek kaçtı.

Güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşan kadın ve arkadaşları, emniyete giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin başlattı çalışmalar sonucu 40 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzlerce araç izlendi.

Ekiplerin kimliğini tespit ettiği 39 yaşındaki T.Ö., yapılan operasyonla ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette polislerin eşliğinde Ş.T., kendisini taciz eden T.Ö.'yü teşhis etti. Şüpheli T.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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