Eskişehir’de görme engelli taklidi yapan dilencinin üzerinden 32 bin 15 TL çıktı

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 12:07 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 12:07

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi Çarşı Camii önünde dilencilik yapan bir kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerde, dilencinin İzmir'den geldiği ve farklı şehirlerde dilencilik yaptığı tespit edildi. Çarşı Zabıta Amirliği'nde üst araması yapılan dilencinin üzerinde tam 32 bin 15 TL bulundu. Olay, hem zabıta ekiplerini hem de çevredeki vatandaşları hayrete düşürdü. Bahse konu dilencinin halktan para toplamak amacıyla görme engelli taklidi yaptığı öğrenildi.





Şahsın halkın duygularını sömürerek haksız kazanç sağladığını belirten zabıta ekipleri, vatandaşlara bu tür durumlara karşı dikkatli olmaları ve şüpheli gördükleri kişileri yetkililere bildirmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, dilencilik faaliyetlerine karşı mücadelenin süreceğini vurguladı. Özellikle diğer büyük şehirlerden Eskişehir'e gelerek dilencilik yapan kişilere yönelik denetimlerin artırılacağını ifade eden yetkililer, vatandaşların duygularını istismar eden kişilere karşı daha bilinçli olunması gerektiğini belirtti.