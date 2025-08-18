Eskişehir’de feci kaza: Panelvan TIR'a arkadan çarptı!1’i ağır 3 yaralı
Eskişehir’de panelvan, TIR dorsesine arkadan çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, sürücünün durumu ağır.
KAZA 75. YIL MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ
Olay, 75. Yıl Mahallesi 2004. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki panelvan araç henüz bilinmeyen bir sebeple, E.K. yönetimindeki TIR dorsesine arkadan çarptı.
ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI
Çarpmanın etkisiyle panelvanda bulunan M.Ç., M.Ç. ve N.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Panelvan araçta sıkışan sürücü M.Ç., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Panelvan araçtaki 3 yaralı, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü M.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
POLİS KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI
Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.