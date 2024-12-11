Eskişehir'de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı

Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Seyitgazi ilçesi Karaören Mahallesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Ömer Çetin’in kullandığı 48 K 0089 plakalı araç ile Nermin Demir’in idaresindeki 34 EMH 730 plakalı otomobilin çarpışması sonucu, sürücülerle birlikte Ummuhan Çetin ve Ramazan Koçak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan U.Z.D. ve İ.D., hastaneye kaldırıldı. Cenazeler otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.